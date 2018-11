Hareide går – mot fleirtalsregjering for Solberg

innenriks

Med 98 over 90 stemmer fekk det borgarlege alternativet fleirtal på det ekstraordinære landsmøtet. To stemte blankt

Det betyr at partileiar Knut Arild Hareide går av, slik han varsla før avstemminga, og at statsminister Erna Solberg (H) får fortsette – og truleg utvidar den sitjande trepartiregjeringa med eitt parti til. Etter fem år i ei mindretalsregjering kan ho for første gong ha fleirtal på Stortinget.

Ein rørt Knut Arild Hareide seier han er skuffa.

– Men KrFs sjel avheng ikkje av kven partiet samarbeider med, uttalte han etter at nederlaget var klart.

Han peikte på at mange er glade og mange er skuffa, og oppfordrar vinnarane til å vere rause, og taparane til å respektere valet.

– Noregs modigaste politikar

Andre nestleiar Kjell Ingolf Ropstad har vore hovudforkjempar for blått alternativ og seglar no opp som den neste leiarkandidaten i KrF.

Han takka Hareide i talen sin.

– Du er Noregs modigaste politikar og eg er utruleg stolt av deg, sa han og fekk langvarig applaus frå salen.

– Eg håper det er siste gongen vi snakkar om raude og blå. Frå no av står vi saman, og vi er alle gule, la han til.

Første nestleiar Olaug Bollestad hadde gråten i halsen da ho tok ordet. Ho seier at partiet må byggje tryggleik for å kunne stole på kvarandre.

– Eg trur faktisk også at vi må kunne tilgi kvarandre. Eg har behov for å be om unnskyldning, seier ho.

Ser inga framtid til høgre

Vegvalet inneber at KrF vil søke regjeringssamarbeid med den borgarlege regjeringa. Det tredje alternativet om å bli verande i opposisjon fekk færrast stemmer – 30 i første runde.

Knut Arild Hareide ønskte å ta partiet inn i regjering med Ap og Sp for første gong i historia, men lykkast ikkje. Hareide var tydeleg i talen sin tydleg på at han meiner partiet ikkje har noka framtid verken i opposisjon eller i eit framleis borgarleg samarbeid.

– Sidan 2001 har vi samarbeida med Høgre. Det er 17 år der oppslutninga vår har falle jamt og trutt, sa Hareide.

– Vi må gjere eit val for å overleve. Eg meiner at det er i sentrum/venstre at vårt potensial er størst, sa Hareide.

Ropstad la i sin tale vekt på alle gjennomslaga KrF har fått i det borgarlege samarbeidet dei siste fem åra.

– Ut ifrå størrelsen er det knapt noko parti nokon gong som har fått betre gjennomslag enn KrF, sa han.