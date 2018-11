Jensen vil ikkje forskotera ei regjeringsutviding

innenriks

– Eg er glad over at Krfs landsmøte anbefaler eit forpliktande samarbeid for å unngå at Ap, SV og Sp får påverknad, seier ho til NTB.

Statsråden seier at partia har levert mykje god politikk saman, og trekker fram helsekøane som går ned og valfridomen som går opp.

– Vi byggjer meir veg og bane enn nokon gong før, og vi har sikra balanse mellom ein streng innvandringspolitikk og ein god integreringspolitikk, fortset ho.

Når det gjeld dei kommande regjeringsforhandlingane, tar ho eit skritt om gongen.

– Frp er klar for sonderingar med KrF, men eg har ikkje tenkt å forskotera ei regjeringsutviding. For Frp er det politikken som er viktigast. Derfor kjem vi til å bruke tid på å forankre den vidare prosessen i partiet for å sikre at kjernesakene til Frp også blir varetatt, dersom KrF skal inn i regjering, seier ho.

(©NPK)