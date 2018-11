KrF-landsmøtet seier ja til å stemme over alle tre alternativ samtidig og skriftleg

innenriks

Avstemminga vart svært jamn med 101 mot 89 stemmer.

Landsmøtet gav dermed tilslutning til kompromissforslaget frå landsstyret frå torsdag kveld.

Parlamentarisk nestleiar Hans Fredrik Grøvan er blant dei som har kjempa for ei open votering, «for å hindre mistru og mistenkeleggjering» om kven som eventuelt kjem til å stemme annleis enn det dei er valde på.

Grøvan slutta seg likevel til avgjerda frå landsstyret torsdag, fordi han samtidig fekk gjennom eit forslag om ny stemmerekkefølgje, som gjer at hans opposisjonsforslag blir stemt over samtidig som forslaga om å gå inn i regjering enten på borgarleg eller raudgrøn side.

For partileiar Knut Arild Hareide og dei raude delegatane var det viktig med ei hemmeleg avstemming. Dei meiner det aukar moglegheitene for at nokre av dei blå eller gule delegatane byter til raud side og seier ja til samarbeid med Ap og Sp.

Før avstemminga har 99 delegatar varsla primær eller sekundær støtte til blått alternativ, mens 90 delegatar vil primært eller sekundært til venstre. Fem blågule delegatar må dermed byte side dersom raudt alternativ skal få fleirtal.