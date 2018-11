KrF oftare einig med Høgre enn med Ap på Stortinget

innenriks

Organisasjonen har sett saman ein oversikt over kven som stemmer saman med kven i sakene Stortinget behandlar. Tala er baserte på data frå Stortingets eige elektroniske voteringssystem.

Ifølgje oversikta stemte KrF saman med både Høgre og Frp i åtte av ti voteringar i stortingssesjonen 2017/2018, skriv Dagens Næringsliv. I fem av ti voteringar var KrF og Ap einige.

Dei siste ni åra, inkludert voteringane så langt i år, har KrF stått mest med Høgre. KrF har stått saman med Høgre i 77 prosent av sakene, mens KrF har stått saman med Ap i 54 prosent av sakene, viser oversikta.

Nestleiar i Ap, Hadia Tajik, seier til DN at ho ikkje er overraska over at KrF har stemt mykje saman med Høgre på grunn av samarbeidsavtalen dei og Venstre hadde med Høgre og Frp-regjeringa frå 2013. Ho peikar på at Ap og KrF har funnet saman i mange saker etter stortingsvalet i 2017, då det vart slutt på samarbeidsavtalen med regjeringa.

