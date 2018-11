Lysbakken: – Vegvalet til KrF er ein tapt sjanse

innenriks

– Dette er ei tapt moglegheit for å sikre at færre barn må vekse opp i fattige familiar, for mindre økonomiske forskjellar og for ein offensiv klimapolitikk som faktisk monnar, seier Lysbakken.

I tillegg meiner han det no blir langt vanskelegare for Noreg å møte klimamåla sine.

– Med både KrF og Venstre i regjering er det ikkje lenger mogleg for miljøpartia å finne saman på tvers av blokkgrensene. Også dette styrkar makta til Høgre og Frp, og svekkjer moglegheita for å nå Noregs klimamål.

Han fryktar at Høgre og Frp skal få meir makt til å drive sin politikk.

– No får vi ei regjering som blir meir usosial i den økonomiske politikken. Med ei fleirtalsregjering vil politikken til høgresida for auka ulikskap i makt og rikdom oftare få gjennomslag, Framstegspartiet og Høgre har i dag auka makta i det norske samfunnet.

