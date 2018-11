MDGs gruppeleiar i Bergen bystyre melder seg ut av partiet

innenriks

– Det har over tid vore svært krevjande å vere gruppeleiar for bystyregruppa. Eg føler at MDG har endra seg mykje sidan eg melde meg inn for 18 år sidan, seier Båtstrand i ei pressemelding.

– No vil eg stå fritt og kan bruke all mi tid på grøn politikk i Bergen bystyre, basert på programmet eg er valt inn på. Eg har ikkje behov for å uttale meg utover denne pressemeldinga, seier Båtstrand.

Båtstrand var MDGs første bystyrerepresentant i Bergen. I 2015 fekk partiet inn fire representantar i bystyret, men i mars i år melde MDG-representantane Randi Amundsen og Diane Berbain og to vararepresentantar seg ut av MDG og inn i SV. Dei grunngav sin avgang med ein ukultur i partiet.

Allereie i mai i år vart det klart at Båtstrand ikkje tar attval, og at han ville melde seg av MDG når hans periode som bystyrerepresentant var over. Men no går han altså umiddelbart av som gruppeleiar.

Han understrekar overfor Bergensavisen at han ikkje vil melde seg inn i eit anna parti.

– Eg har fått min dose partipolitikk for ei god stund framover, men eg ser fram til å jobbe i komiteen med ulike saker, seier han.

Partisekretær Torkil Vederhus seier at partiet respekterer avgjerda om å gå av, og at partiet har nominert ei rekkje nye kandidatar til kommunevalet neste haust.

(©NPK)