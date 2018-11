Raudt lovar knallhard opposisjon

innenriks

– Eit knapt fleirtal i KrF har no gjort partiet til eit gissel for Frp. Det er djupt beklageleg. Regjeringas parlamentariske grunnlag er derimot skjørare enn nokosinne. Vi lover ein knallhard opposisjon til regjeringa også framover, og det ligg allereie ein kø av saker som vil bli vanskelege for KrF i Stortinget, seier Moxnes.

Partileiaren trur det blir vanskelegare å få gjennomslag i Stortinget med ei fleirtalsregjering på høgresida.

– Men med draghjelp utanfrå skal vi gjere alt vi kan for å snu fleirtalet i viktige saker framover, slik vi så i kampen om reservasjonsretten. Det same skjedde med forslaget om gullkanta etterlønn for stortingsrepresentantar. Raudt vil leie an i opposisjonen inne på Stortinget og skape ein rørsle mot Forskjells-Noreg utanfor Stortinget, seier han.

