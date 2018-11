Støre: – Ap vil vere ein sterk og tydeleg opposisjon

innenriks

– Resultatet av det ekstraordinære landsmøtet er at KrF no vil søke å gå inn i høgreregjeringa. Vi respekterer valet til eit knapt fleirtal i KrF, men meiner at partiet ville fått større gjennomslag for viktige delar av politikken sin ved å samarbeide i sentrum og til venstre, seier Ap-leiaren.

Han meiner Noreg truleg vil få ein ny politisk situasjon med fleirtalsregjering og to tydelege blokker.

– For Ap er det ei avklaring som betyr at vi kan bruke alle krefter på å byggje lag og politikk for ein slagkraftig raudgrøn opposisjon, seier Støre.

Han legg til at Ap rettar blikket mot kommunevalet neste år for å finne gode løysingar med ein rekke parti, også KrF.

