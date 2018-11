100 tilsette mister jobben når delar av Jøtul blir flytta til Polen

innenriks

Saka vart behandla på eit styremøte måndag. Der vart det vedtatt å gå vidare med restruktureringa av selskapet, blant anna gjennom å byggje anlegget på 20.000 kvadratmeter i Polen.

Oppstarten ved anlegget i Polen er planlagt i første kvartal 2020, ifølgje ei pressemelding frå Jøtul Group måndag.

Flyttar også frå Danmark

Dotterselskapet Scans produksjon, som i dag skjer i Vissenbjerg i Danmark, blir også flytta til Polen. Det same gjeld dei mest arbeidsintensive prosessane ved anlegget på Kråkerøy, blir det opplyst.

Støyperiet blir behalde i Noreg. Det same gjeld hovudkontoret, administrasjonen, sals- og marknadsføringsavdelingane, utviklingsavdelinga og lagerfunksjonar.

– Vi har jobba veldig tett med vår nye eigar, OpenGate Capital, for å planleggje ei berekraftig framtid for Jøtul. Etter år med tap var det nødvendig med vesentlege endringar for å halde oppe lønnsemda. Tilsette i Noreg og Danmark blir dessverre ramma når vi flyttar nokre delar av produksjonen til Polen, seier administrerande direktør Nils Agnar Brunborg i Jøtul.

100 av 280 tilsette

Til NRK opplyser klubbleiar Arild Johannessen ved Jøtul i Fredrikstad at det ser ut som rundt 100 fast tilsett blir ramma. Jøtul har 280 tilsette på Kråkerøy.

– Det vil i hovudsak ramme produksjonslinja og tilsette der. Vi skal i forhandlingar med bedrifta, så får vi sjå om vi klarer å få etablert nye oppgåver her, seier klubbleiaren.

Ifølgje Nettavisen mister 70 tilsette i Danmark jobben.

Oppkjøpsfondet Ratos selde i februar i år selskapet til OpenGate Capital, etter å ha eigd Jøtul sidan 2006. Tidlegare var omnsprodusenten eigd av familien til Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

