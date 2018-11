Bent Høie meiner abortlova er diskriminerande

innenriks

– Lova vi har i dag seier at deira liv i seg sjølv er grunnlag for abort. Eg er samd med dei i at det gjer loven diskriminerande. Eg er sjølv i ein situasjon der eg høyrer til ein minoritet og veit korleis det opplevast når ei side av deg blir brukt til å definere heile deg, seier Bent Høie til VG og viser til at han sjølv er homofil og dermed ein minoritet.

KrF ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven som seier at det kan bli gjennomført abort etter svangerskapsveke tolv når det er stor fare for at barnet kan få alvorleg sjukdom.

– Skal Høgre komme KrF i møte, må ei fjerning av paragraf 2c samtidig innebere ei lovendring der det framleis er eit sjølvstendig grunnlag for abort «om fosteret ikkje er levedyktig». Vektlegging av vurderinga til kvinna må også bli styrkt, seier Høie til VG.

På spørsmål om ikkje kvinner sjølv kan få bestemme i abortspørsmålet, svarer Høie at kvinna si vurdering av å få barn som kan ha spesielle utfordringar, skal få større vekt.

Eit fleirtal i KrFs landsstyre vedtok fredag å gå inn for sonderingar med Erna Solbergs regjering. Erna Solberg har gjort det klart at Høgre er villig til å forhandle om endringar i abortlova.

