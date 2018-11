Elkjøp-tilsette tapte i retten

innenriks

Elkjøp-konsernet bestemt seg for å legge ned sitt eige distribusjonsselskap frå 1. november, og overlate distribusjon til fleire private selskap.

Dei tilsette det gjeld gjekk, med støtte frå Oslo transportarbeiderforening, til sak for å behalde jobbane fram til arbeidsretten i 2019 fekk behandla deira skulding om usaklege oppseiingar.

Men i dommen frå tingretten blir kravet totalt avvist, skriv ABCNyheter.

Fare for illojal framferd

Dei oppsagde hevdar at outsourcinga av lagerhandteringa og transportoppdraga er å rekne som ei verksemdsoverdraging, noko som gir rett for dei tilsette til å bli med over til den nye arbeidsgjevaren, men vart ikkje høyrt av retten.

Retten slår nemleg fast at rett til annan jobb ved oppseiing ikkje gjeld franchiseselskap, som dei forskjellige Elkjøp-butikkane er organisert som.

Retten peikar i dommen også på at det er fare for illojal framferd frå dei tilsette dersom dei får stå i jobben. Dermed må dei oppsagde forlate jobben seinast 16. november ifølgje ABC Nyheter.

Vil anke

Elkjøp meiner sjølv at dei har gjennomført ein korrekt nedbemanningsprosess, men det vart bråk i sommar då 39 av dei 45 tilsette kravde ein tariffavtale. Etter streik og blokade enda det med at ein tariffavtale vart underteikna samtidig som Elkjøp sa ifrå om at avtalen var så dyr at nedlegging eller bemanningsreduksjon ville bli resultatet.

Til slutt vart alle 45 ved lageret sagt opp, og 15 av desse varsla søksmål for å få behalde jobben, eit søksmål som tingretten altså no har avvist.

Leiar Pål Aronsen i Oslo Transportarbeiderforening seier til Fri Fagbevegelse at han synest det er rart at Elkjøp fekk medhald. Han vil no anke dommen. Det er likevel ikkje sikkert at dei 15 tilsette får behalde jobbane sine til ei ankesak er behandla.

– I denne type saker er det dessverre ikkje sånn, men vi kan søke om å få utsett fristen dei tilsette har fått til å måtte forlate jobbane sine til ankesaka er behandla. Det vil i tilfelle tingretten avgjere samtidig med at anken blir sendt over til lagmannsretten, seier Pål Aronsen.

(©NPK)