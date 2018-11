Fleire reiser med NSB

innenriks

Totalt registrerte NSB 44.450.208 reiser dei åtte første månadene i 2018, mot 41.131.781 reiser i same periode i 2017.

– At så mange tar toget, er viktig for miljøet og for å få den totale trafikken, særleg rundt byane, til å flyte godt, seier Arne Fosen, konserndirektør I NSB Persontog, i ei pressemelding.

Auken i talet på reisande inneber også kapasitetsproblem og sprengfulle tog.

– Det kjem jamleg nye tog på skjenene og vi jobbar for å nytte dei toga og dei rutetidene vi har til beste for våre kundar, strekar Fosen under.

Unntaket er Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, som hadde ein nedgang på 3,8 prosent. Også nokre få lokaltogstrekningar melder om ein liten nedgang i trafikken. Det gjeld strekningane Trondheim-Røros, Bodø-Rognan og Kongsberg-Eidsvoll.

NSBs lokaltog i Oslo-området hadde ein auke på 9 prosent i talet på reiser.

