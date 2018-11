VG: Drapsplan-sikta norskiranar jobba for den iranske ambassaden

innenriks

39-åringen skal fleire gonger ha blitt observert på jobb for den iranske ambassaden i Noreg som vakt ved ulike arrangement, både ved ambassadebygninga i Drammensveien og ved residensen på Stabekk i Bærum.

Det opplyser fleire uavhengige kjelder til VG.

Mannen oppgir på to ulike CV-ar at han har hatt ambassaden som arbeidsgjevar, men VG har fått opplyst at eit slikt arbeidsforhold ikkje finst registrert hos norske styresmakter.

Den drapsplan-sikta har også jobba i fleire ulike IT-bedrifter, og då han vart arrestert i Sverige 21. oktober var han tilsett i eit internasjonalt IT-firma som har kontor i Oslo.

Mannen blir skulda for å ha planlagt eit attentat mot tre medlemmer av den iranske opprørsgruppa ASMLA som er busett i Danmark. I tillegg er han mistenkt for å ha band til iransk etterretning.

«Sionist-regimet» står bak planen, sa Alavi til iransk statleg TV. Styresmaktene i Iran brukar ofte uttrykket «sionist-regimet» om Israel.

