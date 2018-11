Virke ventar at nordmenn skal bruke 11.000 kroner kvar på julehandel

innenriks

Virke har komme til at vi til saman vil bruke 58,5 milliardar kroner, drygt 11.000 kroner kvar, i desember – altså i samband med julehandelen. Av dette bruker vi 4.700 kroner i daglegvarehandelen og 6.340 kroner i andre butikkar, ifølgje anslaga frå Virke, interesseorganisasjonen for handelsbransjen.

– Særleg den siste veka før jul er hektisk i daglegvarebutikkane. Vi inviterer til fest og besøk og unner oss nok kanskje enda meir kvalitetsmat i desember. For dei fleste er det viktig at julematen smaker tradisjon, barndomsminner og råvarer frå heimstaden. Det kjem stadig fleire lokalmat-produkt på marknaden som får fram både minner og julestemning, seier direktør Ingvill Størksen i Virke Dagligvare.

Omsetninga i desember er 30 prosent høgare enn gjennomsnittet for resten av året. For bransjar som leketøysbutikkar, ur- og gullsmedbutikkar og bokhandlarar er omsettinga to til tre gonger så høg i desember som i ein gjennomsnittsmånad resten av året.

– Jula betyr mykje for faghandelen som kjem til å omsette for 33,5 milliardar kroner i desember, seier direktør Bror William Stende for Virke Faghandel.

I tillegg kjem pengane vi bruker i samband med black friday-kampanjar. I fjor var det over 3,6 milliardar kroner. I år ventar Virke at det blir brukt 3,9 milliardar kroner fredag 23. november.

(©NPK)