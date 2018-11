Visumkrøll for Solvik-Olsen – slepp ikkje inn i USA

innenriks

Solvik-Olsen gjekk av som samferdselsminister i slutten av august og fortalde at kona hadde fått jobb på eit barnesjukehus i Alabama i USA. Eigentleg skulle familien dratt kort tid seinare, men har støtt på utfordringar.

– Vi ventar framleis på visum til frua. Det har tatt ein del lengre tid enn vi trudde, fortalde Frp-profilen då han gjesta TV 2s USA-sending måndag kveld.

Familien leigde ut huset sitt i Noreg allereie for tre månader sidan, i trua på at dei snart skulle sette seg på eit fly over Atlanteren.

– Så no har vi budd i kjellarstova til eit vennepar, fortel Solvik-Olsen.

Det er visumet til kona som har latt vente på seg, mens resten av familien skal søke om å reise saman med henne på følgjevisum. Solvik-Olsen håpar no at saka løyser seg om kort tid.

– Vi gler oss til å reise over. Kona gler seg veldig til å begynne å jobbe på dette sjukehuset, og eg skal også bli ein god del av det amerikanske samfunnet. Ungane gler seg til å starte på skule, seier han til TV 2.

Frp-profilen skal fortsette som nestleiar i partiet mens han er i utlandet. Han har tidlegare budd 4–5 år i USA.

Etter at Donald Trump tok over som president er visumreglane blitt stramma inn. Blant anna er det innført grundigare bakgrunnssjekk av folk som søkjer USA-visum.

(©NPK)