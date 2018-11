Dagen-redaktør vil stanse bistanden til Tanzania etter homoforfølging

innenriks

Guvernør Paul Makonda i Dar es Salaam i Tanzania har bede innbyggjarane angi homofile frå måndag av, slik at dei kan bli arrestert. Det meiner Dagen-redaktøren Noreg bør reagere mot.

– Då må ein bruke dei 374 millionane i bistandspengar som eit ris bak spegelen, seier Selbekk til avisa.

Dagen-redaktøren legg til at han har «ei viss» forståing for naudhjelp som går til menneske i naud. Han støtter derfor ikkje kutt i slike prosjekt, men poengterer at det er mange ulike typar bistand Noreg er med på.

– Det er særleg der ein har prosjekt saman med tanzanianske styresmakter, slik som infrastruktur, at ein har ei moglegheit til å bruke økonomiske pressmiddel, seier han.

Guvernør Makonda har oppretta ei ny gruppe som skal prøve å få fatt i dei homofile. Gruppa var varsla operativ frå og med måndag.

Makonda er kristen og ein alliert av president John Magufuli, som har uttalt at homofili må fordømmast. Homofile trakkar på verdiane til både kristne og muslimar i Tanzania, ifølgje guvernøren.

Homofili er ulovleg i Tanzania, i samsvar med lover som stammer frå tida då landet var ein britisk koloni. Seksuelle handlingar mellom menn har ei strafferamme på fengsel livet ut.

