Inga tilsynsmelding om fengsel på Vestlandet sidan 2013

innenriks

Rådet skal vere eit talerøyr for 700 innsette og domfelte i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, skriv Bergens Tidende. Meldinga om tilstanden til dei tilsette skal bli levert årleg til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Sivilombodsmannen reagerer på den manglande rapporteringa frå tilsynsrådet i vest, og minner om at fengsla menneske er meir utsett for krenkingar og overgrep enn andre.

– Det er derfor helt avgjerande å ha ei god og effektiv tilsynsordning. Tilsynsråda skal føre tilsyn med korleis innsette blir behandla, og kontrollere at deira rettar blir tekne vare på, seier Helga Ervik hos Sivilombodsmannen.

Alle tilsynsråd i dei fem regionane er lovpålagt å levere årsmelding. Leiar Cathrine Carlsen-Raftevoll i tilsynsrådet i region vest seier derimot at ho ikkje visste at rådet måtte levere inn årsmeldingar.

– Det er korrekt at vi ikkje har levert årsmelding. Dette blei eg først kjent med i fjor, etter at vi hadde kontakta KDI for ein felles gjennomgang av regler og rutinar. Det er under utarbeiding, skriv ho i ein e-post.

På same tid er det knytt uvisse rundt nøyaktig kor mange tilsyn rådet faktisk har gjennomført frå 2013 til 2017. Bergens Tidende har tatt imot og fått ulike og motstridande tal frå ulike etatar og aktørar.

(©NPK)