Kontrollkomiteleiaren: – Leiarlønningane i staten er ute av kontroll

innenriks

– Når både leiarlønningar og styrehonorarer aukar meir enn lønnsveksten i samfunnet, så aukar forskjellane mellom folk. Godtgjeringane i staten er ute av kontroll, og vi har ei regjering som ikkje vil stoppe utviklinga, seier Andersen til NTB.

Rapporten til Riksrevisjonen viser at leiarlønningane i over halvparten av dei undersøkte statlege selskapa har auka vesentleg meir enn den generelle lønnsveksten. Rapporten hamnar på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Utviklinga øydelegg noko av det beste i det norske samfunnet. Dette er eit klart signal om at moderasjon berre gjeld for vanlege arbeidsfolk. Fagrørsla har i dårlege tider tatt ansvar ved å vise moderasjon. No kan heile den norske modellen stå i fare, meiner Andersen.

– Statlege selskap må jo konkurrere om dei flinkaste folka?

– Det er altfor enkelt. Mange av desse jobbane er veldig attraktive og fagleg interessante. Og det er få eller ingen av dei statlege sjefane som seier at dei får denne lønnen fordi dei krev det. Spør du dei, seier dei at lønna er styret sitt ansvar, seier Andersen.

Han meiner at det heller ikkje går an å samanlikne med lønnsnivået for leiarar i andre land.

– Det blir som for fotballspelarar. Skal du vere god i Noreg, må du akseptere norsk lønnsnivå. Ønsker du eit utanlandsk lønnsnivå så får du dra til utlandet.

(©NPK)