Lysbakken: Solberg endrar bodskap kvar dag

innenriks

Han reagerer sterkt på Solbergs Facebook-innlegg tysdag der ho skriv at det ikkje er Høgres politikk å endre paragraf 2c i abortlova, av kritikarane døypt «downs-paragrafen».

– Erna Solberg er den nye tåkefyrsten i norsk politikk. Ho endrar bodskap kvar einaste dag, seier Lysbakken til NTB.

– Det er ho som har opna for å endre abortlova, fordi ho ville behalde makta. Det er også ho som har begynt å antyde korleis ei slik endring kan sjå ut. Vi er vitne til ein statsminister som set abortlova i spel, av omsyn til sin eigen posisjon, tordnar SV-leiaren.

Han meiner det er ein illusjon å tru at 2c kan endrast utan at det får konsekvensar for kvinners rettar i den verkelege verda.

– Solberg må slutte å spreie det inntrykket, seier Lysbakken, og fortset:

– Dersom Høgre ikkje vil svekkje lova, må dei la ho vere som ho er. Solberg har seg sjølv å takke for stormen ho haustar. Ho har sjølv sett dette i gang, og protestane vil fortsette til ho erklærer at det ikkje blir endringar i abortlova og svekking av kvinners rettar.

