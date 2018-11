No blir utsegner frå norske politikarar på sosiale medium søkbare

innenriks

Den nye tenesta bevarer innlegg posta på sosiale medium av folkevalde politikarar på Stortinget, politiske parti og departement, skriv NRKBeta.

Arkivverket har lagra innlegga til politikarane på Facebook, Twitter og Instagram kvar dag sidan i fjor vår.

– Føremålet vårt er at våre arkiv skal gi eit bilde av den norske samfunnsutviklinga. Vi innsåg at sosiale medium både er blitt viktige kanalar for samfunnsdebatt og i kvardagen til mange enkeltmenneske. Samtidig er sosiale medium flyktige, seier avdelingsdirektør og prosjektleiar Espen Sjøvoll i Arkivverket til NRK.

I ein kronikk publisert i Klassekampen tidlegare i år problematiserte Sjøvoll at viktig meiningsutveksling i den offentlege debatten, som tidlegare var avgrensa til trykk i aviser, no enkelt kan slettast med eit tastetrykk. Han viste då til det sletta Facebook-innlegget til Sylvi Listhaug som førte til at ho måtte gå som justisminister i mars i år.

Samtidig er målet med tenesta å ta vare på debattar også etter at sosiale medium har forsvunne frå nettet. Tenesta er førebels under utvikling, og finst berre som pilot.

