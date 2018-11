Norsk bekymring for behandling av homofile i Tanzania

innenriks

Ho ber om at rettane for seksuelle minoritetar i Tanzania må følgjast opp.

– Samtidig er det positivt at Tanzanias regjering har understreka at dei står ved sine menneskerettsforpliktingar og at dei har tatt avstand frå den varsla aksjonen mot LHBTI-personar, seier utanriksministeren.

Guvernør Paul Makonda i Dar es Salaam i Tanzania har bedt innbyggjarane angi homofile frå måndag av, slik at dei kan arresterast. I ei fråsegn frå Tanzanias utanriksminister søndag tok regjeringa avstand frå aksjonane til distriktsguvernøren.

Noreg er opptatt av å styrke vernet om menneskerettane, inkludert LHBTI-rettar, fortel Søreide

– Vi legg no til grunn at Tanzanias styresmakter følgjer opp overfor lokale styresmakter i Dar es Salaam, og at styresmakter på alle nivå respekterer dei menneskerettskonvensjonane og avtalane dei har slutta seg til. Menneskerettar er ein del av Noregs kontinuerleg dialog med Tanzanias styresmakter, seier ho.

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) planlegg ei reise til Tanzania i slutten av november.

– Menneskerettar er eit tverrgåande omsyn i utviklingspolitikken. Eg vil ta opp situasjonen for LHBTI-personar når eg besøkjer Tanzania i slutten av november, seier Astrup.

(©NPK)