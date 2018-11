Rundt 70 dør årleg av resistente bakteriar i Noreg

innenriks

Det oppstår årleg 672.000 infeksjonar som er resistente mot antibiotikabehandling i Europa, rapporterer Det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) via Folkehelseinstituttet.

I same undersøking går det fram at 1.900 personar i Noreg årleg får ein infeksjon av bakteriar som er motstandsdyktige mot antibiotika. Av desse døyr om lag 70 personar.

Studien byggjer på overvåkingsdata frå 2015 frå 30 land i EU og EØS-området. Forskarane har sett på 16 ulike kombinasjonar av bakteriar og antibiotikaresistens.

Kostar milliardar

Forskar Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet har teke del i studien. Han seier utrekningane stemmer godt overeins med overvåkingsdataa som er samla inn her i landet.

– Med tanke på at årsaka til infeksjonar ikkje alltid blir identifisert, vil eg seie at resultata i studien samsvarer med dei overvåkingsdataa vi har i Noreg, både for MRSA-infeksjonar og for andre infeksjonar av resistente bakteriar som blir meldt inn, seier Elstrøm.

Den årlige kostnaden for antibiotikaresistens i Noreg er rekna ut til omtrent 2 milliardar kroner. Her er faktorar som nedsett funksjonsevne og for tidleg død prøvd rekna om i kroner.

Betre i nord

Likevel er Noreg og dei andre landa i Norden blant dei som kjem best ut i undersøkinga. Land langt sør i Europa er sterkare ramma av ringverknadane som følgje av resistens. Førekomsten av resistente bakteriar har auka betydeleg dei siste åtte årene.

– Dei viktigaste tiltaka vi kan gjere både i Noreg og globalt, er å redusere forbruket av antibiotika. I tillegg må vi sikre at gode smitteverntiltak hindrar spreiing av resistente bakteriar, og bidra til forsking og utvikling av nye typar antibiotika, seier Elstrøm.

