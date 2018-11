Abortlovforkjemparen Brundtland refser Solberg og KrF

innenriks

Brundtland var blant dei som leidde an i kampen for arbortrettane for kvinner i Noreg i Noreg. Ho er ikkje mild i omtalen sin av statsminister Erna Solberg (H) og KrF.

– Eg reknar det som ei sjølvfølgje at stortingsfleirtalet vil vere ein garanti mot at dette uverdige angrepet aldri lar seg gjennomføre, skriv ho i ein e-post til VG.

Solberg har opna for å diskutere endringar i abortlova som ein del av regjeringsforhandlingane med KrF. Partiet ønsker å fjerne paragraf 2c i abortlova, som opnar for seinabort ved fare for at barnet har ein alvorleg sjukdom. Solberg har i tillegg også opna for å endre lova om tvillingabort.

Brundtland meiner Solberg prøver gjennom «kamuflasje» og «ordspel» å foreine to klare motsetningar: Nemleg det å stramme inn på kriteria for abort og på same tid ta vare på rettane til kvinner.

– Vi har dessverre vore vitne til eit heilt uverdig dobbeltspel, slår Brundtland fast.

