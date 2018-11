DN-måling gir borgarleg fleirtal etter KrF-vegval

innenriks

Målinga viser framgang for alle dei borgarlege partia, og sender både KrF og Venstre over sperregrensa, mens både Arbeidarpartiet og Senterpartiet går ned med høvesvis 3,8 og 0,5 prosentpoeng. Det gir Ap 25 prosent oppslutning og Sp 10 prosent.

Kjell Ingolf Ropstad seier til DN at han er glad for framgangen, som kjem trass i fleire utmeldingar og uttalt skuffelse frå store delar av partiet etter at landsmøtet gjekk imot partileiar Knut Arild Hareides råd om å søke samarbeid med Ap og Sp.

– Vi blir ikkje straffa for å ha valt Erna, kanskje tvert imot, dersom vi skal tru målinga. Men dette er ei enkeltmåling, så vi må sjå over tid. Og vi må få vist gjennom forhandlingar og forhåpentlegvis ein plattform at vi får gode gjennomslag for vår politikk, seier Ropstad.

Ropstads KrF stig på målinga med 0,2 prosentpoeng, opp til 4,7 prosent. Høgre stig med 1,1 prosentpoeng, opp til 26,9 prosent, Frp går fram 1 prosentpoeng, opp til 13,7 prosent, og Venstre stig med 1,7 prosentpoeng opp til 4,5 prosent.

SV og Raudt aukar begge på målinga med 0,8 prosentpoeng. Det gir SV 7,5 prosent og Raudt 4,4 prosent.

Miljøpartiet Dei Grøne går opp med 0,1 prosentpoeng til 2,4 prosent.

Målinga er basert på 1000 telefonintervju i perioden 30. oktober til 5. november, med ein feilmargin på mellom 1,1 og 3,3 prosentpoeng, og er gjort av Sentio for Dagens Næringsliv.

(©NPK)