Høie vil ikkje svare på kva «levedyktig» betyr

Høie sende onsdag eit skriftleg svar til Stortinget på Marthinsens spørsmål til statsministeren, som har opna for å forhandle om den omstridde paragraf 2c med ei formulering der det heiter at abort kan bli innvilga om fosteret ikkje er levedyktig.

Ap-politikaren viste til at ho sjølv mista eit alvorleg sjukt barn då det var 15 månader gammalt.

– Dersom eg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har same tilstand, meiner statsministeren at eg sjølv skal få avgjere om svangerskapet skal gjennomførast, og kva meiner statsministeren med omgrepet «levedyktig»? Kor lenge meiner ho at barnet må reknast med å leve for at det skal bli rekna som levedyktig? spurte Marthinsen.

– Spørsmålet hennar er ikkje relatert til gjeldande abortlov. Regjeringa har ikkje eit arbeid på gang med å endre lova vi har i dag. Det er ein politisk diskusjon i samband med eventuelle regjeringsforhandlingar, skriv Høie.

Han peikar på at det ikkje er Høgres politikk å endre paragraf 2c, som av kritikarane blir omtala som downs-paragrafen eller sorteringsparagrafen, men stadfestar at det kan bli gjenstand for forhandlingar.

Forhandlingane vil dreie seg om å fjerne «det diskriminerande elementet» i lova, peiker han på, og tar opp att at ein då på same tid må styrke vektlegginga av situasjonen kvinna er i.

– Som Erna Solberg sa i NRK Debatten torsdag 1. november, vil det bety at i praksis vil kvinnene som søkjer abort etter 12. veke, i like stor grad som i dag få innvilga det i framtida. Det vil også gjelde i slike situasjonar som Marthinsen tar opp i sitt spørsmål, skriv han.

