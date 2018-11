Nordmenn er blitt meir positive til at NATO-land øver i Noreg

innenriks

Øvingsleiar James G. Foggo og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen trakket onsdag soldatane som har vore med på Trident Juncture for innsatsen under ei oppstilling på Værnes militære flyplass.

Forsvarssjefen viste på Værnes til ei fersk måling utført av Kantar TNS som viser at nordmenn er blitt meir positive til både Nato og Forsvaret i samband med øvinga.

– Eg trur dette i stor grad kjem av den profesjonelle oppførselen til soldatane, som er blitt synleggjort under øvinga. I tillegg ser eg at det har vore mykje positiv kontakt mellom soldatar og befolkninga. Dette er eg takksam for, sa Bruun-Hanssen til dei frammøtte soldatane.

Undersøkinga indikerer også at befolkninga har fått eit betre inntrykk av Forsvaret og Nato. 64 prosent av dei som er spurt svarte at dei har eit positivt inntrykk av Forsvaret, noko som er 4 prosentpoeng høgare enn resultatet i ei tilsvarande måling frå Forsvaret i månadsskiftet august/september

Heile 69 prosent har eit positivt totalinntrykk av Nato, noko som er 5 prosentpoeng høgare enn for to månader sidan. 68 prosent svarer at dei er positive til alliert trening i Noreg, mot 65 prosent før øvinga.

Meir enn 50.000 soldatar frå 30 land har deltatt i det som har vore NATOs største militærøving sidan den kalde krigen tok slutt. Formålet med øvinga har vore å trene på kollektivt forsvar og flytting av store militære styrkar under vanskelege vêrforhold.

