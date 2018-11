Nytt nederlag for Hydro i Brasil

innenriks

Avgjerda kom tysdag frå ein føderal domstol, som har vurdert Hydros ønske om at to heilt kritiske forbod mot Hydros Alunorte-anlegg skulle opphevast, skriv Dagens Næringsliv. Det gjeld forbodet mot å produsere meir enn halvparten av full produksjon og forbodet mot å ta i bruk det nyaste av to raudslamdeponi, det såkalla DRS2-deponiet.

Den føderale domstolen kom til at begge forboda må haldast oppe, ifølgje ei melding frå det føderale statsadvokatkontoret, Ministério Público.

Avgjerda tysdag er endå eit nederlag for Hydro, som sidan februar har brukt alle middel for å prøve å snu ein dom frå ein lokal domstol, som har fastsett produksjonsforbodet.

Hydro er parallelt med denne rettsprosessen i forhandlingsrundar med brasilianske styresmakter og har gått til motsøksmål. Erik Brynhildsbakken, assisterande kommunikasjonsdirektør i Hydro, har denne kommentar til den siste avgjerda.

– Dette er del av den formelle rettsprosessen, der ein føderal dommar har ratifisert ei tidlegare rettsavgjerd frå eit lågare nivå. Dette er eit prosessuelt steg som retten må ta i forkant av ei vidare behandling av saka.

