Oslo kommune risikerer å betale tilbake 444 millionar skattekroner

31. oktober kom Borgarting lagmannsrett fram til at Oslo kommune ikkje overheldt den lovbestemte fristen for utskriving av eigedomsskatt. Blir dommen rettskraftig, må kommunen betale 267 millionar kroner tilbake til borgarane.

No skriv Dagens Næringsliv at Banoun måndag sende varsel om eit nytt søksmål.

– Vi sender i dag eit varsel om eit mogleg nytt gruppesøksmål, der vi som direkte konsekvens av dommen i Borgarting, peiker på at det er ulovleg å ilegge 3 promille skatt for 2017, seier ho til avisa. Første året ein krev eigedomsskatt, seier lova at grensa for kravet er på 2 promille av skattegrunnlaget.

Får Banoun medhald også i dette søksmålet, kan det samla kravet kommunen blir stilt overfor lyde 444 millionar kroner.

