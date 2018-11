Raudgrønt fleirtal på fersk måling

innenriks

Dei tre raudgrøne partia får til saman 85 mandat og er dermed heller ikkje avhengig av Raudt sine to mandat for å få fleirtal på Stortinget, viser målinga Norfakta har gjort for Klassekampen og Nationen.

Arbeidarpartiet går fram 0,9 prosentpoeng til 29,1 prosent, mens Senterpartiet har ein framgang på 0,5 prosentpoeng til 11,7 prosent. For SV er kurven motsett: Partiet fell med 1,6 prosentpoeng til 5,0 prosent.

– Vi er tre ulike parti med ulik politikk. Men Ap er klare til å samkøyre oss på viktige saker som klima, distrikt og næringspolitikk, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Ap, SV og Sp sat saman i fleirtalsregjering i åra 2005 til 2013.

Vedum nøler med SV

Støre svarer i Nationen eit klart ja på spørsmålet om han ville søkt fleirtalsregjering med Sp og SV om dette var valresultatet.

Senterpartiet gjer si nest beste måling i Nationen sidan valet i fjor, men Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum nøler når det gjeld ny raudgrøn regjering med SV.

– Det er for tidleg å diskutere. Det vi sa i valet i fjor haust, var ei Sp/Ap-basert regjering. Det er den kontrakten eg har hatt med veljarane inn i denne stortingsperioden, seier Vedum.

Raudt hamnar under sperregrensa med knappast mogleg margin når partiet får støtte frå 3,9 (-0,1) prosent av veljarane.

Høgre og Frp på staden kvil

KrF avgjorde sist fredag på sitt ekstraordinære landsmøte å søke samarbeid med Solberg-regjeringa. Partiet får støtte frå 4,0 (-0,1) prosent av veljarane i målinga.

Både Høgre og Framstegspartiet står så å seie på staden kvil med høvesvis støtte frå 26,1 (+0,1) og 13,2 (-0,1) prosent av veljarane. Venstre får ein framgang på 1,4 prosentpoeng, men 3,8 prosents oppslutning er ikkje nok til å bringe partiet over sperregrensa. MDG står på staden kvil med 2,2 prosent.

Målinga er tatt opp måndag denne veka – altså etter landsmøtet der KrF valde høgresida i norsk politikk. 1.005 personar er intervjua. Feilmarginen er inntil 2,8 prosentpoeng og størst for dei største partia.

