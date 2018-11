To omkomne i småflyulykka i Trøndelag

innenriks

Småflyet sende ut nødsignal ved 15-tida onsdag ettermiddag, og ein stor letaksjon vart sett i verk for å finne det sakna flyet. Ved 18-tida vart det funne, og like før klokka 19 bekrefta politiet altså at dei to om bord er funne omkomne.

Både politi, militære, brannmannskap, Norsk Folkehjelp og mange frivillige var involverte i søket etter småflyet.

Flyet er privateigd og høyrde heime på Værnes flyplass. Nødsignalet vart løyst ut i Meråker, der det også ligg ei grasstripe på 600 meter i skogsterreng. Men ifølgje Værnes flyklubb er denne grasstripa berre utstyrt for dagslysflyging.

