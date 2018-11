Fem oljefelt stengde ned på grunn av fregattulykka

innenriks

Produksjonen på Ivar Aasen vart stoppa klokka 10, opplyser Aker BP-talsmann Ole Johan Faret til Dagens Næringsliv.

Lundin-talskvinne Frøydis Eldevik opplyser at det same gjeld Edvard Grieg-feltet.

Olje frå fleire felt vert sende i røyr til Stureterminalen, som vart stengt ned torsdag morgon.

Equinor stengjer også produksjonen på Grane, Oseberg og Troll A-felta, men produksjonen på Troll B og C i tillegg til Kvitebjørn og Visund vert halden igang. Også Equinors Kollsnes-anlegget er stengt ned.

– Det er slik at røyret vestprosess ved Sture er stengt ned. Som ein konsekvens av dette kan ikkje Kollsnesanlegget produsere, seier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco til E24.

Det gir problem med gassleveransane til Europa ettersom gassen ikkje kan transporterast så lenge anlegget på Kollsnes er stengt.

Equinor bestemte seg for å stengje ned drifta på anlegget torsdag morgon.

– Personell på Sture som ikkje har beredskapsoppgåver blir også evakuert. Nedstengning og evakuering vert gjennomført som eit føre-var-tiltak, skriv Equinor i ei pressemelding.

Stureterminalen er ein olje- og gassterminal og utskipningshamn for råolje og LPG. Terminalen mottar råolje frå Oseberg-området via ein 115 kilometer lang oljerøyrleidning frå Oseberg Feltsenter, og råolje frå Grane-feltet via ein 212 kilometer lang oljerøyrleidning.

Anlegget har to kaianlegg som kan ta imot oljetankarar på opp til 300.000 dødvekttonn. I dag kjem rundt 120 oljetankskip og LPG-tankskip til Stureterminalen årleg.