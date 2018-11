Fregatt i fare for å søkkje ved land i Øygarden – har fått slagside etter kollisjon med tankskip

innenriks

Sju personar kom lettare til skade då fregatten og tankbåten Sola TS kolliderte ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland natt til torsdag.

Ifølgje brannvesenet på staden er skipet i ferd med å få meir og meir slagside, fortel NRK.

Tankskipet har 625.000 fat råolje om bord, men det skal ikkje vere hol på skipet.

Fregatten hadde 137 mann om bord, medan det var 23 mann i tankbåten. Først vart 127 mann frå fregatten evakuert over i eit anna fartøy, medan ti av mannskapet vart igjen på skipet. Ved 6.30-tida avgjorde kapteinen om bord at også dei siste ti om bord skulle forlate skipet.

Kan søkkje

– Det er ein viss fare for at skipet skal søkkje. Det har fått ei flenge i sida og tar inn meir vatn enn dei greier å pumpe ut. Det er ikkje kontroll over lekkasjen og akterskipet ligg tungt i sjøen, seier vakthavande redningsleiar Eirik Walle ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB.

Politiet har etablert eit mottak for dei evakuerte på Stureterminalen. Det er fleire redningshelikopter, redningsbåtar og fleire slepebåtar som ligg ved det havarerte skipet.

Etter samanstøyten mista fregatten framdrifta og køyrde på land. Redningsleiaren seier at skipet slik sett ikkje vil søkkje, men at han må ta atterhald med tanke på botnforholda på staden.

Mindre skader

Tankbåten var på veg ut frå Stureterminalen då samanstøyten skjedde, ifølgje vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

Alle om bord i KNM Helge Ingstad vil bli evakuert til Stureterminalen. Det er førebels ingen fare for at tankaren skal søkke eller for lekkasje.

– Det er mindre skadar på tankbåten. Den ligg ute i fjorden og vil gå til land når situasjonen med fregatten er avklart, seier Walle.

Bygd i 2009

KNM «Helge Ingstad» (F 313) er ein norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen, namngitt etter oppdagaren Helge Ingstad. Fregatten vart overlevert 29. september 2009.

Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 vart overlevert til Sjøforsvaret.

