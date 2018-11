Havarert fregatt har kraftig slagside – kan stå i fare for å søkkje

innenriks

Skipet måtte køyrast inn på land etter kollisjonen med ein tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden.

Både Statens Havarikommisjon for Forsvaret og Statens havarikommisjon for transport skal undersøkje omstenda rundt skipskollisjonen i Øygarden utanfor Bergen natt til torsdag. Saka skal også etterforskast av politiet. Vest politidistrikt opplyser torsdag formiddag at dei starta etterforsking etter kollisjonen

– Statens havarikommisjon for transport (SHT) har vedtok å undersøkje kollisjonen mellom tankbåten Sola TS, slepebåten Tenax og fregatten KNM Helge Ingstad, opplyser SHT torsdag morgon.

Åtte personar kom lettare til skade då fregatten og det maltaregistrerte tankskipet kolliderte ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Tankskipet var, ifølgje Sysla, lasta med olje og under slep ut Hjeltefjorden og vart trekt av slepebåten Tenax då kollisjonen skjedde klokka 4.26.

– Tankbåten Sola TS er maltaregistrert og havarikommisjonen på Malta deltar også i undersøkinga, opplyser havarikommisjonen.

Flenge i skroget

Fregatten hadde 137 mann om bord, medan det var 23 mann i tankbåten. Først vart 127 mann frå fregatten evakuert over i eit anna fartøy, medan ti av mannskapet vart igjen på skipet. Ved 6.30-tida vedtok kapteinen om bord på kapteinen at også dei siste ti om bord skulle forlate skipet.

Det var ei stund fare for at fregatten skulle søkkje og Hovudredningssentralen for Sør-Noreg opplyste at det ikkje var kontroll over lekkasjen.

I kollisjonen hadde militærskipet blitt påført ei stor flenge i sida på skroget og det rann meir vatn inn enn kva lensepumpene greidde å få ut.

Køyrd på land

Seinare vart faren for at skipet skulle søkkje avverja ved at fregatten vart køyrd på land.

– KNM Helge Ingstad vart sett på land etter hendinga. Den har lekkasjar og tar inn vatn, og slagsida blir stadig større. Skadeomfanget er framleis uavklart, skriv Kystverket i ei orientering klokka 8.

I ei oppdatering går det fram at skipet vert halde mot land av fleire slepebåtar.

– KNM Helge Ingstad vert halden inn mot land av taubåtar. Forsvaret jobbar no for å berge fartøyet. Kystverket hjelper og overvaker den pågåande operasjonen. Vidare vurderer vi heile tida ytterlegare tiltak og mobilisering, skriv Kystverket.

Diesel

Tankskipet har 625.000 fat råolje om bord, men det skal ikkje vere hol på skipet. Frå fregatten er det oppstått ein mindre diesellekkasje, opplyser Hovudredningssentralen for Sør-Noreg til NTB.

Ifølgje brannvesenet er om lag 10.000 liter drivstoff lekt ut frå fregatten. Det skal dreie seg om ein tank med drivstoff til helikopter som er gått lekk. I følgje Kystverket er det uklart om alt i denne tanken har runne ut. Det er lagt ut lenser i området ved fregatten.

Politiet har etablert eit mottak for dei evakuerte på Stureterminalen. Fleire redningshelikopter og redningsbåtar deltok under evakueringa av fregatten og fleire slepebåtar låg torsdag formiddag ved det havarerte skipet.

Equinor bestemte ved 8.30-tida å stengje ned drifta på anlegget. Stureterminalen er ein olje- og gassterminal og utskipingshamn for råolje og LPG.

– Personell på Sture som ikkje har beredskapsoppgåver blir også evakuert. Nedstenging og evakuering vert gjennomført som eit føre-var-tiltak, skriv Equinor i ei pressemelding.

Redningsoperasjonen avslutta

Forsvaret opplyste at sjølve redningsoperasjonen var avslutta ved 8-tida og at det no er snakk om å berge fregatten.

– Fregatten er ein del av Natos ståande maritime styrke og hadde vore med i øvinga Trident Juncture som vart avslutta onsdag, opplyser oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovudkvarter til NTB.

Han seier vidare at alle tilgjengelege militære ressursar vil bli sett inn i berginga av fregatten.

Levert i 2009

KNM «Helge Ingstad» (F 313) er ein norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen, namngitt etter oppdagaren Helge Ingstad. Fregatten vart overlevert 29. september 2009.

Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 vart overlevert til Sjøforsvaret.

Fregatten er ein av fem som i si tid hadde ein totalkostnad 21 milliardar kroner. Denne summen inkluderer også seks NH90-helikopter.

