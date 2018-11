LO-topp vil blåse liv i raudgrønt samarbeid

innenriks

Nord, som også sit i Aps sentralstyre, tar til orde for eit «grundig og systematisk samarbeid» der Ap, Sp og SV skriv seg saman til semje i sentrale saker i Stortinget.

– Dei må allereie no starte arbeidet med å byggje ein regjeringsplattform som kan vinne makta ved stortingsvalet i 2021, seier ho til Klassekampen.

På vegen bør dei tre partia også i så stor grad som mogleg prøve å vinne makta saman i flest mogleg kommunar neste år, legg ho til.

Nord meiner at valet i 2017 viste at det var ein ulempe for dei raudgrøne å ikkje ha eit avklart regjeringsalternativ. Sp gjekk til val på ei regjering med Ap og Sp, medan SV tok ei meir sjølvstendig rolle og stilte fleire krav for å bli med i ei Ap-leidd regjering.

Dei to meiningsmålingane som så langt er publisert i november peiker i kvar si retning. Norfakta i Nationen og Klassekampen viser raudgrønt fleirtal for Ap, Sp og SV – medan Sentio i DN har fleirtal for Høgre, Frp, Venstre og KrF. Ei gjennomsnittsberekning av dei to målingane viser eit knappast mogleg raudgrønt fleirtal på 85 mandat, inkludert Raudt og MDG.

