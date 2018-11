Måling: Sju av ti KrF-arar vil inn i Solberg-regjeringa

innenriks

Blant dei veljarane som seier dei ville stemt på KrF dersom det var val i dag, seier 70 prosent at dei ville gått inn i Solberg-regjeringa, viser målinga Respons Analyse har gjort for VG. 19 prosent er negative, mens 11 prosent er usikre.

Hos Venstre er 35 prosent positive til å få KrF inn, mens 45 prosent av Frp-veljarane seier det same. For Høgres del svarar to tredeler at dei gjerne vil ha KrF med på laget.

Målinga viser dessutan at det er svært jamt mellom dei to blokkene. Venstresida er avhengig av både Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) og Raudt for å få eit knappast mogleg fleirtal med 85 mot 84 mandat.

Arbeidarpartiet og Høgre går mest fram i målinga, med høvesvis 0,7 prosentpoeng til 28,4 prosent og 1 prosentpoeng til 26,5 prosent. Framstegspartiet fell mest, med 1,6 prosentpoeng til 12,8 prosent.

På venstresida går Raudt fram 0,9 prosentpoeng til 3,9 prosent, mens SV fell 0,7 prosentpoeng til 6 prosent. Senterpartiet får støtte frå 10,3 prosent av veljarane (+0,5) og MDG frå 2,9 prosent (+0,2).

KrF fell tilbake med 0,5 prosentpoeng til 4,2 prosent, som var valresultatet for partiet i 2017. Venstre går fram 0,2 prosentpoeng og kjem dermed så vidt over sperregrensa med 4,1 prosent.

