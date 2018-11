Nordmenn meir positive til Nato etter Trident Juncture

innenriks

Før øvinga var 64 prosent av dei spurde positive til Natos militære øvingar i landet, men den delen har no auka til 68 prosent, viser undersøkinga TNS Kantar har utført for Forsvaret.

Det er spesielt i fylka der Nato har halde øvingane sine at folk er mest positive, skriv avisa. Der svarer heile 74 prosent av dei spurde at dei har eit ganske godt eller svært godt inntrykk.

– I det store biletet ser vi at gjennomføringa av Nato-øvinga på norsk jord har styrkt befolkningstilliten til Nato. Den tilliten var høg i utgangspunktet, men det er gledeleg at den er styrkt gjennom dette, seier oberst Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for Forsvarets operative hovudkvarter og informasjonssjef for Trident Juncture.

(©NPK)