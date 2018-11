Nybakte mødrer opplever fødetilbodet svært ulikt rundt om i landet

innenriks

Folkehelseinstituttet har gjennomført ei landsomfattande undersøking blant kvinner som fødde i fjerde kvartal i fjor. Nesten 3.400 kvinner svarte på undersøkinga.

For landet som heilskap svarar meir enn tre av fire av kvinnene at dei i stor grad eller i svært stor grad er fornøgde med tilbodet dei fekk.

– Tendensen er at kvinner har meir positive erfaringar frå sjølve fødeavdelinga enn frå barselopphaldet etterpå, seier seniorforskar Ingeborg Strømseng Sjetne i Folkehelseinstituttet.

– Ulikt tilbod

Undersøkinga viser at det er store forskjellar i kva slags oppleving kvinnene har hatt ut frå kva sjukehus dei har fødd på.

– Det viser at kvinner får ulikt tilbod etter kvar dei føder, seier Sjetne.

Samanliknar ein helseføretaka, utmerkjer Helse Midt-Noreg seg positivt med høgast score både når det gjeld rammer og organisering ved føde- og barselavdelingane, relasjonen til personellet, informasjon om barnet og ivaretaking av partnar.

Ammerettleiing

Liggjetida etter fødsel er omtrent uendra frå tidlegare undersøkingar. Blant dei som svarte på undersøkinga er det flest som har hatt eit barselopphald på tre-fire dagar, og åtte av ti synest barselopphaldet er passeleg langt.

Frå 2011 har det likevel vore ein liten auke i delen som synest opphaldet var for kort og ein liten nedgang i delen som synest opphaldet var for langt.

Under barselopphaldet er det særleg ammerettleiing kvinnene sjølv tar opp som problematisk. Mange meiner rettleiinga og råda dei har fått har vore inkonsistente og forvirrande.

Mange fortel også at dei opplevde tiltaka frå personellet for å få i gang amminga som press, og fortel at desse tiltaka skapte frustrasjon og følelse av å mislykkast for dei som hadde vanskar med å få til amming.

