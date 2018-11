Riksveg 23 blir europaveg

innenriks

Namnebytter skjer for å framheve at vegen inngår i eit overordna europeisk vegnett. Statens vegvesen ønsker at E134 skal vere eit hovudvegsamband mellom aust og vest, og at trafikken både til og frå utlandet bør skjer gjennom denne vegen.

Statens vegvesen seier forandringane ikkje vil bety noko for den enkelte trafikanten.

– Namnebytet signaliserer at dette ikkje berre er eit samband mellom Akershus og Buskerud, men ein viktig veg som bind landsdelar saman, og som forbind Vestlandet og Sørlandet med Europa, seier avdelingsdirektør Nils Karbø i veiavdeling Akershus i Statens vegvesen.

