Stureterminalen og Kollsnes-anlegget startar opp igjen

innenriks

Equinors Nordsjø-installasjonar Grane, Oseberg og Troll-A startar no gradvis opp igjen, opplyser Equinor i ei pressemelding.

– Det er vanskeleg å seie kor lang tid det tar å starte opp igjen, men det går nok ein del timar. Det er ei ganske lang verdikjede, med både felt som har vore nedstengde og to anlegg, så vi må ta den tida som trengst for å få anlegget opp i sikker drift, seier talsperson Elin Isaksen i Equinor til Sysla.

Ved 8-tida torsdag morgon valde Equinor å stengje ned drifta på Stureterminalen. Kort tid etter vart også Kollsnes-anlegget stengt. Nedstenginga av dei to landanlegga fekk store konsekvensar for olje- og gassproduksjonen.

Nedstenginga og evakueringane vart gjennomført som eit føre-var-tiltak ifølgje Equinor. Totalt vart produksjonen på fem oljefelt stengt som følgje av fregattulykka, som skjedde like ved Stureterminalen. Ifølgje Sysla produserer dei stengde oljefelta for 500 millionar kroner dagleg.

Også Aker BPs produksjon på Ivar Aasen-feltet, som sender gass til Kollsnes-anlegget, blir no starta opp igjen.

Stureterminalen er ein olje- og gassterminal og utskipingshamn for råolje og LPG. Terminalen får råolje frå Oseberg-området via ei 115 kilometer lang oljerøyrleidning frå Oseberg Feltsenter, og råolje frå Grane-feltet via ei 212 kilometer lang oljerøyrleidning.

Kollsnes-anlegget står åleine for 30 prosent av gassleveransane til Europa.