Fleire blir fødde med Downs syndrom – Over 700 født dei siste ti åra

Mens 9 av 10.000 levandefødde barn hadde downs i 1970, var talet 12 av 10.000 i 2017. Totalt kom det til verda 70 levandefødde barn med Downs syndrom i fjor, viser tal frå Medisinsk fødselsregister, skriv Dagsavisen.

– Talet på levandefødde barn med Downs syndrom har auka med 30 prosent frå 1970 og fram til i fjor, seier Tilde Broch Østborg, overlege på kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus.

Samtidig har også talet på abortar av fostre diagnostisert med Downs syndrom auka. I fjor var talet på abortar 59. I toppåret 2012 blei det registrert 69 abortar.

Østborg seier at grunnen til at fødselstala aukar er samansett, men at det truleg handlar om at fleire kvinner får barn seinare i livet, i tillegg til at foster med downs utan andre avvik ikkje blir oppdaga ved ultralyd i veke 18.

– Vi må huske på at downs er ein relativt sjeldan tilstand. Det er berre eitt av seks svangerskap som blir avbrote på bakgrunn av paragraf 2c som har denne diagnosen, og ofte i kombinasjon med andre misdanningar eller avvik. Så bruken av ordet «downsparagrafen» synest eg er heilt misvisande, seier Østborg.

– Dei resterande avbrota under denne paragrafen gjeld andre alvorlege kromosomfeil, svære misdanningar i hjerne og sentralnervesystem, alvorlege hjartefeil med meir.

Erna Solberg opna tidlegare i haust for å endre på abortlova i eventuelle regjeringsforhandlingar med KrF. VG skrev i helga at Høgre har førebudd konkrete skisser til lovendringar for å komme KrF i møte. Eit forslag er å erstatte paragraf 2c med ein ny paragraf om at svangerskapet kan bli avbrote etter veke tolv «dersom fosteret ikkje er levedyktig».

