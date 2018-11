Havarert fregatt hadde skrudd av posisjoneringssystem

innenriks

Forsvaret opplyser til Bergens Tidende at det ikkje er vanleg at krigsskip seglar med det automatiske identifikasjonssystemet AIS på heile tida. I motsetning til sivile skip, er ikkje militære fartøy pålagt å ha sendaren på.

– Ingen krigsfartøy i verda har AIS på heile tida, ein gjer ikkje det. Det er aktiviteten om bord som avgjer, seier pressetalskvinne Torill Herland i Sjøforsvaret til avisa.

– Ikkje uvanleg

KNM Helge Ingstad hadde tatt del på øvinga Trident Juncture utanfor kysten av Trøndelag og var på veg tilbake til basen på Haakonsvern i Bergen då ulykka skjedde natt til torsdag. Undervegs på turen hadde fregatten hatt på posisjonssystemet nokre gonger, men ikkje då ulykka skjedde.

– Eg ana ikkje kva avgjerdsgrunnlaget var. Det er ikkje uvanleg at systemet blir skrudd av. No må vi vente på arbeidet til politiet og Statens havarikommisjon, seier Herland vidare.

Sikrar skipet

Forsvaret opplyser fredag morgon at arbeidet med å sikre det havarerte skipet i fjæresteinane utanfor Stureterminalen har gått som planlagt gjennom natta. Fregatten har i natt lege stabilt på staden der den blei køyrd inn på land etter kollisjonen med tankskipet. Etter at den hadde tatt inn vatn fekk skipet ei kraftig slagside og ligg kraftig over på styrbord side.

Skipet skal etter planen bli heva på ein lekter fredag. Om altså går som planlagt vil skipet så bli slept til Haakonsvern, Sjøforsvarets hovudbase like utanfor Bergen.

– Sveisearbeidet med festepunkt på skroget reknar vi som tilfredsstillande. Hola som er bora og fundamentet som er sett på land må no herdast før vaierar kan bli strekt. Når dette arbeidet er gjort vil fregatten vere sikra til at vi kan gå vidare med bergingsarbeidet, seier kapteinløytnant Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret i ei utsegn.

