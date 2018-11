KrFs landsstyre samla før regjeringsforhandlingar

innenriks

Landsstyret er samla i Oslo, ei veke etter landsmøtet der partiet gjorde det endelege vegvalet sitt. Stikk i strid med tradisjonen startar ikkje det lenge planlagde landsstyremøtet med talen til partileiaren.

Hareide strekar under at målet no er å lykkast med vegvalet, sjølv om partiet gjekk ein annan retning enn han rådde det til.

På spørsmål om det er viktig at «dei raude» i partiet får ekstra godt gjennomslag for saker som er viktige for dei i forhandlingane med dei borgarlege, svarar han på vegner av heile partileiinga:

– Når det gjeld politiske saker håpar vi heile KrF kjenner seg att når dei ser kva gjennomslag vi får. Vi har ein veldig god forhandlingsposisjon, meiner han.

– Vi skal visa at det ikkje er halve partiet men heile partiet som skal ta eigarskap til vegvalet.

Han vil likevel ikkje svara på om det er skapt for store forhåpningar til gjennomslag i abortspørsmålet

– Eg skal ikkje kommentere nokon enkeltspørsmål, men den første kravlista som kjem vil jo naturleg nok vera frå dette landsstyremøtet. Så det blir eit viktig møte der vi peikar framover, seier partileiaren, som har varsla at han går av når ei ny regjeringsplattform eventuelt blir godkjend av landsstyret.

Fylkeslaga i partiet er bedne om å laga ei liste med prioriteringar til regjeringsforhandlingane som skal leverast innan 19. november.

