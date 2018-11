Noreg opprettar ambassade i Georgia

innenriks

– Georgia er eitt av dei prioriterte partnarlanda våre i Eurasia-regionen. Landet har gjennom mange år stått for ein positiv reformkurs, noko som også har ført landet tettare inn i europeisk og euroatlantisk samarbeid, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ho seier at det er ut frå ei samla vurdering av norske interesser, og kontakten med landa i Sør-Kaukasus, at Noreg no opprettar ambassade i Georgia.

– Med fast nærvær i Tbilisi vil vi også ha eit godt utgangspunkt for å følgja utviklinga i regionen som heilskap, seier ho.

Samtidig blir ambassaden i Baku lagt ned. Forholdet til Aserbajdsjan blir teke vare på gjennom sideakkreditering frå ambassaden i Ankara. Det blir dessutan teke sikte på å oppretta eit honorært generalkonsulat i Baku.

Endringa i representasjonen til Noreg i Sør-Kaukasus blir sett i verk neste år.

