Utgreiing om varslingssakene mot Thorkildsen er klar

innenriks

Det varslar byrådsavdelinga fredag morgon.

Det er komme totalt tre varslar mot Thorkildsen. Det første varselet kom i byrjinga av september frå fleire leiarar i Utdanningsetaten, der det blei varsla om leiarstilen til Thorkildsen. Varslarane skildra oppførselen til Thorkildsen overfor tilsette som «krenkjande, skremmande, fiendtleg, nedverdigande og audmjukande».

Thorkildsen har sjølv uttalt at samarbeidsforholdet med etaten har vore vanskeleg over lang tid og at ho har sakna «samarbeidsvilje og lagarbeid».

Det andre varselet blei kjent 18. september, og handla om utsegner Thorkildsen hadde i media etter det første varselet. Varslarane meinte utsegnene hennar braut med forbodet mot gjenggjelding mot varslarar.

Det tredje varselet kom 26. september, det var retta både mot Thorkildsen og kontoret til byrådsleiaren og handla om lekkasjar frå fortrulege møter og interne dokument.

Det er byrådsleiar Raymond Johansen sjølv som har vurdert og skal konkludere i varslarsakene mot skulebyråden.

(©NPK)