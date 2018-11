Krf-nestleiarar og Ap-representantar med forslag mot bompengar

innenriks

Dagens Næringsliv skriv at Arbeiderpartiet og KrF vil pålegge regjeringen å greie ut og helst fjerne betaling i vegbommar, men at det ikke er snakk om å fjerne betalinga for køyrande.

Men begge partia meiner det er pengar å spare i administrasjon og innkreving om bominnkrevingspunkta blir erstatta med overvaking via satellittposisjonering (GPS). Tanken er at bilistane betaler basert på kor langt dei har køyrt, ikkje kvar dei passerer.

KrF-nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, i tillegg til Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug står bak KrFs forslag, der det blir understreka at det er viktig at bompengeordningar er rettferdige.

Ap-politikarane argumenterer også med at bomavgiftssystemet i dag er for lite knytt til faktisk bruk og belasting av vegnettet.

