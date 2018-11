Skavlan taper framleis sjåarar – sjakksmell for Lindmo

innenriks

Fredag hadde Skavlan konkurranse frå sendingane frå sjakk-VM med Magnus Carlsen i tillegg til den fasta NRK-konkurrenten Lindmo.

Med 231.000 sjåarar er sjåardelen no nede i 16,1 prosent blant alle sjåarar mellom 10 og 79 år, skriv Kampanje.

Skavlan kan trøyste seg med at Anne Lindmo òg tapte sjåarar, heile 232.000 ifølgje Dagens Næringsliv. Programmet enda på 589.000 sjåarar, framleis eit hav føre Skavlan. Årsaka er veldig enkel: Sendingane frå sjakk-VM på NRK 2.

Sjakksjokk

Sjakksendingane på NRK 1 og NRK 2 hadde i gjennomsnitt 252.000 sjåarar fredag og laurdag kveld.

– Kampen om tv-sjåarane på fredagskvelden er endå tøffare enn førre helg. No er sjakk-VM med Magnus Carlsen på NRK2 i same tidsrom. Det er grunnen til at Lindmo går ned. NRK2 bruker ikkje å ha så mange sjåarar fredagskvelden, seier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

Også elles solide Nytt på Nytt merka konkurransen frå Magnus Carlsen og fekk berre 813.000 sjåarar, mot 1.013.000 førre fredag.

Byte sendedag

Senkveld med Helene Olafsen og Stian Blipp på TV 2 noterte seg for eit løft på 20.000 sjåarar litt seinare på fredagskvelden. Programmet hadde 418.000 sjåarar totalt. Det gav TV 2 ein marknadsdel i riksuniverset på 34,1 prosent.

Førstkommande fredag vil Skavlan ikkje bli send sidan programmet blir flytta til laurdag. Årsaka er ifølgje TV 2 den direktesende landskampen i fotball mellom Noreg og Slovenia. Programmet vil bli sendt etter Skal vi danse laurdag, klokka 22.

