Tankskipet Sola TS kan ha hatt feil kurs

innenriks

Ein norsk sjøoffiser har vore i kontakt med mannskapet på KNM Helge Ingstad. Ifølgje han vart besetninga overraska over at tankskipet Sola TS låg så langt inn i deira del av skipsleia. Dei frykta at dei ville grunnstøyte om dei manøvrerte vest for tankskipet, skriv Aldrimer.no.

– Sola TS låg i Helge Ingstads del av leia, seier han til nettstaden, som understrekar at passeringar til sjøs normalt føregår babord mot babord.

Tankskipet Sola TS heldt seg til aust i fjorden, medan den andre trafikken i same retning heldt seg til vest, skriv NRK.

Kystverket har ikkje svara på spørsmål frå NRK om tankskipet følgde seglingsruta skipa hadde oppgitt før avgang frå oljeterminalen.

– Eg vil ikkje komme med ein kommentar om dette så lenge saka er under etterforsking, seier losdirektør Erik Freberg Blom i Kystverkets losteneste til NRK.

(©NPK)