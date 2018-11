Vedum: Sp åleine i kampen mot avgifter

innenriks

Det går fram av det alternative budsjettet til partiet, som vart lagt fram på Stortinget måndag.

– Senterpartiet står åleine i kampen mot avgiftene. Med Høgre og Frp i regjering har avgiftene auka med 6,6 milliardar sidan 2013 . Dette aukar skilnadene i Noreg, fordi det er dei med lågast inntekt som blir ramma hardast av auka avgifter, seier partileiar Trygve Slagsvald Vedum.

Sp peikar på at skilnadene mellom fattig og rik har skote i vêret under Solberg-regjeringa.

– Senterpartiet vil fryse lønna til dei best betalte leiarane i staten og kutte ned den statlege bruken av overbetalte konsulentar. I staden vil vi at vanlege folk skal betale mindre for drivstoff, og vi vil fjerne flyseteavgifta på fly under 20 tonn, seier Vedum.

Senterpartiet finansierer satsingane sine med å auke skatteinntektene med 4 milliardar kroner. Men Vedum understrekar at alle personar med inntekt under 720.000 kroner vil få lågare skatt. Auken vil komme for inntekter som ligg over dette nivået.

– Det er ein klar fordelingsprofil på skatteopplegget, seier Vedum.

Han trekkjer fram 2 milliardar til satsing på omsorg og oppvekst, 1,5 milliardar til fylka - mellom anna 1 milliard til fylkesvegar - og 500 millionar til breiband som nokre av dei største satsingane i budsjettet.

Sp bruker òg store summar på betre beredskap, mellom anna 1 milliard ekstra til Hæren, 300 millionar til Heimevernet og 500 millionar til meir politi i distrikta.

Totalt sett flyttar Sp på 80 milliardar kroner i budsjettet sitt, samanlikna med regjeringsforslaget, ifølgje finanspolitisk talsmann Sigbjørn Gjelsvik.

