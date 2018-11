Widerøe set inn ekstra fly etter kritikk av hyppige kanselleringar

innenriks

Widerøe har svara på kritikken med å setje inn to ekstra fly, som vil vere i lufta frå og med neste år. Flyselskapet skal òg styrkje utdanninga si av pilotar og kabinpersonale, slik at ein ikkje på nytt må innstille på grunn av mannskapsmangel.

Representantar frå både Nordland og Finnmark møtte Widerøe måndag for å diskutere flyselskapet sine mange kanselleringar i Nord-Noreg dei siste månadene.

– Vi er bekymra for dei mange kanselleringane som har vore på kortbanenettet i Nord-Noreg dei siste månadene, og det var viktig for oss å treffe Widerøe no. Vi tok opp denne bekymringa, særleg med tanke på at vi no går inn i den tida på året der ein i større grad kan rekne med vêrmessige kanselleringar, seier hovudutvalsleiar Geir Ove Bakken frå Finnmark fylkeskommune.

– Tek situasjonen på alvor

Saman med fylkesråd Svein Eggesvik frå Nordland, møtte han måndag formiddag direktør for strategi og infrastruktur Terje Skram og kommersiell direktør Christian Skaug for Widerøe i hovudkontoret til flyselskapet i Bodø.

– Eg oppfattar at Widerøe tek situasjonen på alvor. Om folk ikkje kan stole på at flyet går, vil det vere skadeleg for omdømmet til selskapet, seier Eggesvik.

Førre månad vart det kjent at staten krev 4,7 millionar kroner tilbake frå Widerøe etter for mange innstilte avgangar på kortbanenettet. Det er sjuande år på rad at staten trekkjer tilbake delar av kompensasjonen til Widerøe, som kvart år tek imot 450 millionar kroner i statleg støtte for flyging på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forseinkingar eller innstilte avgangar, kan staten trekkje tilbake delar av tilskotet.

Forplikta av staten

I kontrakten mellom staten og Widerøe har flyselskapet forplikta seg til at 98,5 prosent av flygingane skal bli gjennomførte som planlagt.

I perioden frå april 2017 til mars 2018 hadde Widerøe 97,5 prosent gjennomførte flygingar. Staten krev difor at flyselskapet må betale tilbake 4,7 millionar kroner.

– Widerøe flyr i eitt av dei meste krevjande områda i verda, geografisk og klimatisk. I periodar vil både vêrforhold og andre driftstilhøve kunne forstyrre den ruteplanen vi har lagt, sa direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe til avisa Nordlys i slutten av førre månad.

(©NPK)