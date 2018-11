Arbeidarpartiet pressar på for CO2-fond for næringslivet

innenriks

Partileiar Jonas Gahr Støre løfta fram forslaget då Arbeidarpartiet la fram sitt alternative statsbudsjettet sitt tysdag.

– Dette er omtalt i Jeløy-erklæringa, Høgre og Venstre har sagt at dei er tilhengarar av det, men eg meiner dei brukar for lang tid på å komme i gang. Vi viser at det er mogleg å fylle opp og komme i gang frå 2019, seier han til NTB, og gjer det klart at han har håp om at det kan vere mogleg å få stortingsfleirtalet med seg.

Arbeidarpartiet vil finansiere fondet delvis ved å hente 395 millionar kroner som regjeringa har sett av til Enova, og dessutan 305 millionar kroner i «friske pengar».

Ordninga inneber at næringslivet inngår ein forpliktande avtale med styresmaktene for å kutte utsleppa frå transport. Til gjengjeld skal bedriftene som er med, sleppe å betale CO2-avgift.

Regjeringa foreslo i statsbudsjettet å legge ordninga til Enova, og vil ikkje slå av på CO2-avgifta, noko som har skuffa NHO.

Saman med det alternative statsbudsjettet sitt la Arbeidarpartiet fram eit klimautsleppsbudsjett, der partiet foreslår å kutte 19.25 tonn CO2 i ikkje-kvotepliktig sektor i perioden 2021–2030.

(©NPK)